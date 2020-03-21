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Распространение коронавируса нового типа

В Мехико врачи вышли на акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с коронавирусом

Протестующие заявили, что не освободят проезжую часть, пока власти не уделят им внимание

МЕХИКО, 21 марта. /ТАСС/. Врачи и средний медицинский персонал крупной больницы имени Карлоса Макгрегора в столице Мексики в пятницу перекрыли один из проспектов мегаполиса. Участники акции протеста требуют обеспечить их необходимыми принадлежностями для оказания помощи пациентам с новым коронавирусом.

По словам манифестантов, в их медицинском учреждении находятся двое больных с COVID-19 (болезнью, вызываемой коронавирусом нового типа). "Нам нужны расходные материалы, основные ресурсы <...>, а у нас нет даже масок, мы тоже можем заразиться коронавирусом, и поэтому требуем, чтобы нам гарантировали все необходимое, чтобы мы могли помогать людям", - заявил газете "Миленио" один из участников акции. Протестующие заявили, что не освободят проезжую часть, пока власти не уделят им внимание.

К настоящему времени в Мексике выявлено в общей сложности 164 случая заражения новым коронавирусом, один человек скончался. По словам главного эпидемиолога министерства здравоохранения республики Хосе Луиса Аломии, только десятой части всех пациентов потребовалась госпитализация. О первом инфицированном пациенте власти латиноамериканского государства объявили 28 февраля.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг заявил, что правительство в случае необходимости может задействовать вооруженные силы для противодействия распространению коронавируса. Он также вновь подчеркнул, что страна располагает необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим.

Теги
МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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