Более 1 тыс. человек приняли участие в проекте Минобороны "Дорога памяти" в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих, членов их семей, а также гражданских служащих российской военной базы в Абхазии внесли в базу "Дорога памяти" сведения о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Сведения о родственниках внесли уже более 1 тыс. человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей и гражданского персонала. Подать данные для обработки можно в отделении военно-политической работы соединения, а также внести самостоятельно на сайте проекта "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сбор информации, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны в рамках акции "Дорога памяти" на российской военной базе в Абхазии продолжается.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России.