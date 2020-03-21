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Распространение коронавируса нового типа

В Парагвае зафиксирована первая смерть от коронавируса

Погибший находился в интенсивной терапии на протяжении нескольких дней

ТАСС, 21 марта. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Парагвае. Об этом в пятницу сообщает министерство здравоохранения страны.

"С сожалением информируем о смерти одного из пациентов из-за коронавируса. Он находился в интенсивной терапии на протяжении нескольких дней", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

К настоящему времени врачи выявили 18 случаев заражения на территории страны. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ПарагвайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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