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Распространение коронавируса нового типа

CNN: резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде частично закрыли из-за коронавируса

Для посещения закрыты главное здание, спа-центр и спортивный зал

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Загородная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида частично закрыта из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу телекомпания СNN со ссылкой на данные электронной рассылки, поступающей обладателям пропуска на территорию комплекса.

По информации телекомпании, закрыты для посещения главное здание резиденции Трампа, спа-центр и спортивный зал. Продолжает работу частный пляжный комплекс. В то же время представитель компании президента США Trump Organization в ответ на запрос телекомпании не подтвердил напрямую приостановку работы комплекса.

"Разнообразные объекты временно закрыты в исполнение указов местных и федеральных властей и руководства штата, - указал он. - Мы с нетерпением ждем дня, когда пандемия завершится и наши заведения мирового класса вновь откроются".

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом выросло до 19 258, умерли по меньшей мере 249 человек. Более 50% случаев заражения фиксируются на данном этапе в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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