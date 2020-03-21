{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Канада и США временно закрыли границу для необязательных поездок

По данным агентства Reuters, граница может быть закрыта до 20 апреля

ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Канадско-американская граница закрылась в полночь субботы по времени Оттавы (07:00 мск) для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности, для туристов, в связи с распространением коронавируса. Как сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. По данным агентства Reuters, граница может быть закрыта до 20 апреля.

О данном решении впервые сообщили в среду Трюдо и президент США Дональд Трамп, а последние детали они согласовали в пятницу. Лидеры двух стран подчеркнули, что рестрикции не коснутся торговли, ежедневный оборот которой между двумя государствами составляет порядка $2 млрд, а также перемещений дипломатов, медиков, сотрудников экстренных служб, экипажей пассажирских самолетов и неотложных поездок канадцев и американцев. Ежедневно границу Канады и США пересекают порядка 200 тыс. человек.

В понедельник Канада объявила о закрытии границы для въезда всех иностранцев, но тогда это решение не касалось американцев. Трюдо уже заявил, что канадскую границу могут и должны пересечь те канадцы, которые находятся сейчас в США и в других странах и хотят вернуться домой. "Канадцы могут и должны вернуться домой. Для тех, у кого возникнут проблемы с возвращением, мы сделаем все, чтобы им помочь", - сказал глава правительства. Он пояснил, что на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Оттава выделила $58 млрд, часть средств будет направлена на репатриацию канадских граждан.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде зафиксирован 15 января, на данный момент заразились свыше 970 человек, 12 из них скончались и 13 полностью выздоровели. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В США коронавирусом заражены уже более 14 тыс. человек, умерли по меньшей мере 205 человек.

Теги
КанадаСШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Две первые смерти заразившихся коронавирусом зафиксированы в Сингапуре
Погибшие поступили в больницы с серьезными осложнениями и имели проблемы с сердцем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС