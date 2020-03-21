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Распространение коронавируса нового типа

Парки "Россия - моя история" переходят на работу в режиме онлайн

Парки предлагают всем желающим виртуальные экскурсии, онлайн-школы, вебинары, прямые эфиры со специалистами проекта, instagram-сессии, онлайн-марафоны и лекции

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Большая часть парков "Россия - моя история" закрылась для посетителей и работает с ними через интернет, сообщили ТАСС в субботу в Фонде гуманитарных проектов, курирующем работу парков.

"На данный момент 16 парков перевели свою работу в онлайн-режим, к ним готовятся присоединиться еще пять. Сколько бы ни продлился этот период, мы приглашаем провести его с пользой вместе с лучшими представителями мировой истории. Уже сейчас разработаны новые форматы, которые в ближайшие дни помогут поддерживать интеллект в форме даже на большом расстоянии от парка", - рассказали ТАСС в пресс-службе фонда.

Собеседник уточнил, что среди новых форматов работы - виртуальные экскурсии, онлайн-школы, вебинары, прямые эфиры со специалистами проекта, публикации эксклюзивных статей от создателей парка, instagram-сессии, онлайн-марафоны, лекции и другое. Он добавил, что ситуация с коронавирусом не сказалась на ходе строительства новых исторических парков во Владивостоке и Пятигорске.

Первый мультимедийный комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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