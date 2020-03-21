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Распространение коронавируса нового типа

Жителю Приморья грозит крупный штраф за ложную информацию о заразившихся коронавирусом

Размер штрафа составит от 100 до 300 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Жителя Приморья привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о зараженных коронавирусной инфекцией в городе Уссурийске. Местному жителю грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщила в субботу пресс-служба МВД России по Приморскому краю.

"28-летний мужчина распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на предприятии. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), который направлен в суд для рассмотрения", - сообщила пресс-служба.

Санкции предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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