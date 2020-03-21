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Распространение коронавируса нового типа

В Артеке отменили апрельскую смену на фоне ситуации с коронавирусом

Она должна была состояться со 2 по 23 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" (МДЦ) отменил смену, которая должна была состояться со 2 по 23 апреля 2020 года, сообщается в субботу на сайте МДЦ.

"Четвертая смена в МДЦ "Артек" отменена. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире МДЦ "Артек" отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля", - говорится в сообщении.

Смена отменена на основании протокола заседания оперативного штаба Минпросвещения РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что документ является основанием для возврата денежных средств за приобретенные железнодорожные и авиабилеты. Сейчас МДЦ "Артек" работает в обычном режиме, санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений), а также в его состав входит общеобразовательная школа, детский сад, студии детского творчества, кружки, спортивные секции, морская флотилия.

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РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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