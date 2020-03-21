В Роспотребнадзоре назвали число россиян, остающихся под наблюдением из-за пандемии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 36 тыс. человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82439 человек, по состоянию на 20 марта 2020 под контролем остаются 36540 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что всего с 31 декабря для недопущения завоза новой коронавирусной инфекции в страну в пунктах пропуска было досмотрено порядка 4,7 млн человек.

"Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31 декабря 2019 года по состоянию на 20 марта 2020 года досмотрено 4 млн 679 тыс. человек, в том числе 398071 прибывших из КНР", - уточняется в сообщении.