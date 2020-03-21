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Распространение коронавируса нового типа

Среди зараженных коронавирусом в Нур-Султане есть четырехмесячный ребенок

В данный момент в Казахстане зафиксировано 28 случаев заражения

НУР-СУЛТАН, 21 марта. /ТАСС/. Медики казахстанской столицы обнаружили наличие коронавируса у четырехмесячного ребенка. Об этом сообщила в субботу на брифинге Сауле Кисикова - руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана, где на данный момент зафиксировано 28 случаев заражения.

"Зарегистрированные случаи распределены по возрасту: до 18 лет двое - это один четырехмесячный младенец и подросток 14 лет. В возрастной группе от 18 до 29 лет - три человека. 64% зарегистрированных случаев - или 18 человек - приходятся на возрастную группу от 30 до 49 лет. От 50 до 59 лет - четыре человека и старше 60 лет - один", - рассказала она.

Говоря о половозрастной структуре инфицированных, она уточнила, что из 28 зараженных восемь - это мужчины.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. В Казахстане на сегодняшний день из 53 заразившихся 22 находятся в стационарах Алма-Аты, 28 - в Нур-Султане, двое - в Караганде и один в Алма-Атинской области.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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