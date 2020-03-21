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Россияне для вылета из Казахстана в РФ смогут воспользоваться авиарейсами Air Astana

В Казахстане действует режим ЧС в связи с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 21 марта. /ТАСС/. Граждане России, желающие выехать из Казахстана, смогут воспользоваться рейсами авиакомпании Air Astana. Об этом сообщила в субботу пресс-служба посольства РФ в республике.

"В результате переговоров посольства России в Казахстане с государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан и министерством индустрии и инфраструктурного развития достигнута договоренность о том, что авиакомпания Air Astana, осуществляющая как минимум до 29 марта 2020 года ряд международных репатриационных рейсов, предоставит россиянам возможность воспользоваться ими для возвращения на родину", - говорится в сообщении.

Как напомнили в дипломатическом представительстве, в связи с действием карантина в Нур-Султане и Алма-Ате приостановлено движение всеми видами транспорта. "В настоящее время посольство совместно с казахстанской стороной решает вопросы относительно пропуска российских граждан через блокпосты в этих городах для проезда в международные аэропорты", - отметили в пресс-службе.

"Принимая во внимание возможные накладки и задержки на городских блокпостах и непосредственно в зонах аэропорта, убедительно просим выезжать в аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты заблаговременно. Также рекомендуем ознакомиться с действующим до 25 марта 2020 года расписанием международных рейсов, которые продолжает выполнять авиакомпания "Скат". Кроме того, напоминаем, что до 23 марта 2020 года "Аэрофлот" осуществит несколько рейсов в целях возвращения в Россию ее граждан", - следует из сообщения.

15 марта президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. В Казахстане на сегодняшний день из 53 заразившихся 22 находятся в стационарах Алма-Аты, 28 - в Нур-Султане, двое - в Караганде и один в Алма-Атинской области.

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