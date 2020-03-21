Документы более 260 тыс. участников Великой Отечественной войны оцифровали в Курске

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники военного комиссариата Курской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы более 261 тыс. участников Великой Отечественной войны, сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Сотрудники военного комиссариата Курской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы участников Великой Отечественной войны. Для размещения в музее "Дорога памяти" оцифрованы документы более 261 тыс. фронтовиков, в том числе учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

По данным пресс-службы ЗВО, материалы разместят в музее "Дорога памяти", который к 75-летию Победы откроется в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в Московской области.

Для музея в военных комиссариатах страны завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.