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75-летие Победы

Документы более 260 тыс. участников Великой Отечественной войны оцифровали в Курске

Их разместят в музее "Дорога памяти"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники военного комиссариата Курской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы более 261 тыс. участников Великой Отечественной войны, сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Сотрудники военного комиссариата Курской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы участников Великой Отечественной войны. Для размещения в музее "Дорога памяти" оцифрованы документы более 261 тыс. фронтовиков, в том числе учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

По данным пресс-службы ЗВО, материалы разместят в музее "Дорога памяти", который к 75-летию Победы откроется в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в Московской области.

Для музея в военных комиссариатах страны завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияКурская область75-летие Победы
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