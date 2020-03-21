FT: эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в ФРГ при высокой заболеваемости

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Количество смертельных случаев от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, в Германии очень низкое относительно числа заболевших. Об этом сообщила газета Financial Times.

По последним данным, в Германии болезнь была подтверждена у 16,6 тыс. человек, что является пятым показателем в мире после Китая, Италии, Ирана и Испании. В то же время в ФРГ от заболевания скончались 47 человека. Для сравнения, в Италии зафиксированы 3405 смертей от COVID-19 при более чем 41 тыс. инфицированных, в Испании - 1326 смертей при почти 25 тыс. инфицированных, во Франции - 372 при почти 11 тыс. инфицированных.

Такое положение вещей опрошенные изданием эксперты объясняют рядом факторов, в том числе ранней стадией вспышки и более низким средним возрастом заболевших. Ранее эксперты во многих странах указывали на то, что показатели смертности от коронавируса среди пожилых пациентов с уже ослабленным здоровьем намного выше, чем у молодых. По оценкам германского института Роберта Коха, возраст более 80% инфицированных в ФРГ коронавирусом не достигает 60 лет.

160 тыс. анализов в неделю

Еще одним фактором издание называет более широкие возможности в Германии по тестированию населения на наличие инфекции. Со ссылкой на президента упомянутого института Лотара Вилера, Financial Times сообщает, что страна может еженедельно проводить 160 тыс. анализов еженедельно, что больше, чем все европейские страны провели вместе с начала кризиса.

Как подчеркивает издание, столь массовое тестирование позволяет санитарным властям хотя бы в краткосрочной перспективе уменьшить показатели смертности, так как помогает выявить протекающее у некоторых людей бессимптомно заболевание и предотвратить его передачу.

В статье также говорится о лучшем оснащении германских больниц. Как пишет Financial Times, на прошлой неделе правительство заказало 10 тыс. аппаратов для вентиляции легких в дополнение к 25 тыс. которыми оснащены больницы по всей стране.

Вместе с тем эксперты указывают, что вспышка в ФРГ находится на начальной стадии и не исключают, что в будущем ситуация может ухудшиться. "Мы все еще на относительно ранней стадии вспышки в Германии. Подавляющее число пациентов заразилась только в последнюю неделю или две, так что мы, вероятно, увидим более тяжелые случаи в будущем, а также изменение уровня смертности", - полагает профессор медицины и глава отделения вирусологии Университетской клиники Гейдельберга Ханс-Георг Кройслих.