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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Испании достигло почти 25 тыс.

По данным минздрава страны, умерли 1326 человек

МАДРИД, 21 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 24 926 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в субботу в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 1326 человек, 2125 пациентов выздоровели. В пятницу днем ведомство информировало о 19 980 заболевших и 1002 жертвах.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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