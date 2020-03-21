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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами из-за коронавируса

Число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 670 человек

АНКАРА, 21 марта. /ТАСС/. Турция приняла решение приостановить авиасообщение с 46 государствами в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу телеканал NTV.

"Начиная с 17:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС), в дополнение к 22 странам приостанавливаются перелеты в еще 46 стран", - приводит телеканал заявление Управления гражданской авиации Турции. Список стран при этом на данный момент не приводится.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 670 человек. По меньшей мере девять человек в Турции умерли от заболевания, вызванного коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.

Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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