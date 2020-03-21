В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 76

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии выросло с 69 до 76 человек. Это следует из новых данных Министерства здравоохранения страны, опубликованных в субботу.

"На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении, - сказано в сообщении. - Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели".

В стране с 23 января сделано более 20 тысяч тестов на коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.