Первую смерть от последствий коронавируса зарегистрировали в Финляндии

ЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Первый пациент умер от заболевания, вызванного коронавирусом, в Финляндии. Об этом сообщил в субботу финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"Очень пожилой житель столичного региона скончался от заболевания, вызванного коронавирусом. Это первая в Финляндии смерть, связанная с заражением коронавирусом", - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло в субботу на 71 - до 521. С 19 марта по 13 апреля страна закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В Финляндии закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.