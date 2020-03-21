Захарова: все усилия МИД сконцентрированы на помощь россиянам, застрявшим за рубежом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ прикладывает все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Все усилия внешнеполитического ведомства и наших посольств <...> сейчас сконцентрированы на помощь нашим гражданам. Учитывая, что посольства в тех странах, которые в общем-то являются сейчас таким эпицентром развития событий, малочисленны, <...> то и надо заниматься организационными вопросами, вывозом людей, оформлением документов, ведением переговоров с местной стороной и постоянно онлайн информированием столицы <...>", - сказала она.

Захарова отметила, что каждый департамент выделил сотрудников в ситуационно-кризисный центр для обеспечения его круглосуточной работы. По ее словам, такая мера применяется впервые за все время ее работы в министерстве. "Я за свою 21-летнюю историю работы в министерстве ничего подобного не видела, не сталкивалась и не встречала. Обычно для страны чрезвычайные меры предпринимаются, когда нужно вывезти из одного государства людей, <...> таких государств сейчас сотни, а людей тысячи. <...> Ни одна страна еще с подобным не сталкивалась. И очень хочется, чтобы люди сейчас это осознали, что мы живем в реальности, которую еще не переживали. И никакого опыта нет для решения подобных вопросов", - подчеркнула она.

Захарова также обратилась к гражданам, которые все же решили отправиться в отпуск, несмотря на рекомендации не покидать страну, с просьбой подумать о последствиях такого решения. "Невозможно объяснить им, что они могут попасть в ловушку. <...> Я понимаю, что если человек уже принял для себя какое-то решение внутренне, и оно отвечает его философии, отговорить его практически невозможно. Но это будет дополнительная нагрузка для того, чтобы вытащить их обратно, хотя бы об этом нужно помнить. Не думаете о себе, подумайте о тех людях, которые сейчас занимаются спасанием и вывозом ваших же сограждан", - сказала она.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки; организованным туристам надо обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок; туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок. По информации ведомства, опубликованной в среду, за рубежом находились 100 тыс. организованных туристов из РФ.