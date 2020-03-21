Посольство России в Испании сообщило о рейсах для вывоза россиян из Барселоны и с Тенерифе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Испании назвало рейсы, которыми будут вывозить граждан Российской Федерации из Барселоны и с острова Тенерифе. Об этом в субботу сообщается на сайте посольства.

"Вывоз россиян будет осуществляться следующими рейсами: 21 марта 2020 г. по маршруту Барселона - Москва ("Ural Airlines" U6-8846), время вылета 22:55; 23 марта 2020 г. по маршруту о. Тенерифе - Москва ("S7 Airlines" S7-3666), время вылета 18:40", - говорится в сообщении.

20 марта в Росавиации состоялось заседания рабочей группы по перевозке граждан РФ из-за рубежа в связи с ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. По итогам заседания на ближайшие несколько дней были запланированы вывозные рейсы из ряда стран, где сложилась наиболее сложная ситуация.