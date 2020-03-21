Си Цзиньпин предложил лидерам Испании, Франции и ФРГ сплотиться в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу по отдельности обсудил по телефону ситуацию с распространением коронавируса в мире с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и королем Испании Филиппом VI, предложив им объединить усилия в борьбе с вирусом. Об этом сообщил МИД Китая.

"КНР следует концепции человечества с единой судьбой, мы готовы делиться информацией и опытом с другими странами, - приводит слова китайского лидера сайт внешнеполитического ведомства. - Сложная ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения - вызов, с которым столкнулось все человечество. Сплочение и сотрудничество - наше самое эффективное оружие".

По словам Си Цзиньпина, Пекин заинтересован в совместной деятельности по созданию вакцин, в укреплении партнерских контактов ради всеобщего блага.