СМИ: врачи в Боснии и Герцеговины сообщили о первой жертве коронавируса

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Медики из городской больницы города Бихач в Боснии и Герцеговине сообщили о первом умершем в стране в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил в субботу портал Klix.

"Умерла пожилая женщина из города Бихач, зараженная коронавирусом. Она была в крайне тяжелом состоянии. В больницу поступила два дня назад", - цитирует портал слова директора районной больницы города Бихач Хайрудина Хавича.

Как сообщил телеканал RTRS, в Бихаче еще один пациент - пожилой мужчина - находится в тяжелом состоянии. Его супруга также инфицирована.

В Боснии и Герцеговине введен режим чрезвычайной ситуации. Ожидается введение комендантского часа и закрытие всех границ.

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине возросло до 90. Вирус также выявлен в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию, Словению и Черногорию.