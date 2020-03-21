{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: врачи в Боснии и Герцеговины сообщили о первой жертве коронавируса

Речь идет о пожилом мужчине, точный возраст которого не называется

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Медики из городской больницы города Бихач в Боснии и Герцеговине сообщили о первом умершем в стране в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил в субботу портал Klix.

"Умерла пожилая женщина из города Бихач, зараженная коронавирусом. Она была в крайне тяжелом состоянии. В больницу поступила два дня назад", - цитирует портал слова директора районной больницы города Бихач Хайрудина Хавича.

Как сообщил телеканал RTRS, в Бихаче еще один пациент - пожилой мужчина - находится в тяжелом состоянии. Его супруга также инфицирована.

В Боснии и Герцеговине введен режим чрезвычайной ситуации. Ожидается введение комендантского часа и закрытие всех границ.

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине возросло до 90. Вирус также выявлен в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию, Словению и Черногорию.

Теги
Босния и ГерцеговинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Всего в США зафиксировали 19 624 случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС