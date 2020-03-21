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Распространение коронавируса нового типа

Власти Канады не исключают введения режима ЧС из-за коронавируса

Число заболевших в стране приближается к 1 тыс.

ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Канады не исключает возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны в рамках принимаемых властями мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Джастин Трюдо в специальном обращении к нации, которое транслировали все канадские телеканалы.

"Мы по-прежнему рассматриваем все варианты, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы продолжаем следить за ситуацией и будем следовать рекомендациям наших ученых". Трюдо также предположил, что введение режима ЧС в Канаде будет возможно в случае, если уже принятых правительством мер будет недостаточно.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован 15 января, на данный момент число заболевших приближается к 1 тыс. человек, 12 из них умерли. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В ряде случаев заразились родственники вернувшихся, 13 пациентов уже полностью вылечились.

Шесть канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. В этих регионах закрыты все публичные места, не работают школы и детские сады, а людям рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу. Федеральные власти, помимо закрытия границ и выделения $58 млрд на меры по поддержки экономики и граждан в период кризиса, пока только рекомендуют канадцам оставаться дома и исключить все необязательные поездки по стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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