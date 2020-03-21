Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Народная артистка России Нина Русланова не была госпитализирована, а вызывала дежурного врача на дом. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы Олеся.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем.

"Давление нормальное. В больнице не была. Вызывали врача из поликлиники. Скорой не было", - сказала она.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года на Украине, окончила театральное училище имени Щукина. Работала в театре имени Вахтангова, потом перешла в театр имени Маяковского. С 1967 года начала сниматься в кино. Актриса известна по фильмам "Афоня", "Собачье сердце", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза", "Возвращение Будулая", "Завтра была война", "Настройщик".