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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции число заразившихся коронавирусом выросло на 1,8 тыс.

Умерли 112 человек

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом во Франции увеличилось за сутки более чем на 1,8 тыс., до 14459, количество летальных исходов возросло на 112, до 562. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства социальных дел и здравоохранения страны.

"Количество заразившихся составляет 14 459 человек, умерших - 562", - отмечается в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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