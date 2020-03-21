В Пуэрто-Рико зафиксировали первый летальный исход из-за заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Власти ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико зафиксировали первый на его территории случай смерти человека из-за заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное управление здравоохранения.

Умерла пожилая гражданка Италии, которая прибыла на борту круизного лайнера. Согласно последним оценкам властей, на территории Пуэрто-Рико зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Более 70 человек прошли тесты на заражение и ожидают результатов.

Губернатор островного государства Ванда Васкес 13 марта заявила, что в Пуэрто-Рико зафиксировали три первых случая заражения новым коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 22,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 278 человек.