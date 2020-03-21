{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Пуэрто-Рико зафиксировали первый летальный исход из-за заражения коронавирусом

Умерла пожилая гражданка Италии, которая прибыла на борту круизного лайнера

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Власти ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико зафиксировали первый на его территории случай смерти человека из-за заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное управление здравоохранения.

Умерла пожилая гражданка Италии, которая прибыла на борту круизного лайнера. Согласно последним оценкам властей, на территории Пуэрто-Рико зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Более 70 человек прошли тесты на заражение и ожидают результатов.

Губернатор островного государства Ванда Васкес 13 марта заявила, что в Пуэрто-Рико зафиксировали три первых случая заражения новым коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 22,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 278 человек.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Северной Осетии высадили 79 деревьев в память об уроженцах - Героях Советского Союза
В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветераны Великой Отечественной войны, активисты общественных, молодежных и добровольческих организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС