В Северной Осетии высадили 79 деревьев в память об уроженцах - Героях Советского Союза

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Северная Осетия присоединилась к международной акции "Сад памяти" в честь 75-летия Великой Победы. Во Владикавказе на территории Мемориала Славы была высажена аллея из 79 именных деревьев по числу уроженцев республики - Героев Советского Союза, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего в год 75-летия Победы в Северной Осетии высадят 89 934 дерева. Они символизируют память обо всех участниках Великой Отечественной войны из Северной Осетии. Каждое дерево - символ памяти и благодарности мирных поколений. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, ветераны Великой Отечественной войны, активисты общественных, молодежных и добровольческих организаций, жители республики.

"Уверен, данное мероприятие - это еще один шаг на пути продолжения традиций патриотизма, и подвиг советского народа никогда не будет забыт! Пусть эта Аллея станет символом общей устремленности к миру, спокойствия на нашей благословенной земле", - сказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Акция "Сады Памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

Северная Осетия в годы Великой Отечественной войны

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Северной Осетии. Из республики на войну ушли более 89 тыс. человек. Из них более 45,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в войне, погиб на фронте. 72 воинам из Северной Осетии было присвоено звание Героя Советского Союза, двое из них - Исса Плиев и генерал-майор Иван Фесин - были удостоены этого звания дважды.

Девять представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов.