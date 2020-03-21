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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эритрее

Зараженный прибыл в страну из Норвегии

ТАСС, 21 марта. Эритрейские медики зафиксировали первый в Эритрее случай заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении министерства информации страны, опубликованном в субботу на его сайте.

"39-летний гражданин Эритреи с видом на жительство в Норвегии прибыл в международный аэропорт Асмэры сегодня, 21 марта, из Норвегии", - говорится в сообщении. Симптомы заболевания были выявлены при проверке в аэропорту. Заражение было подтверждено в результате повторного теста.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЭритреяРаспространение коронавируса нового типа
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