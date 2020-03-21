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Распространение коронавируса нового типа

В США на время запретили прием рейсов в аэропортах в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании

Принимать рейсы запретили после заражения одного из сотрудников диспетчерского пункта новым коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в субботу на время запретило прием рейсов в аэропортах в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания после заражения одного из сотрудников диспетчерского пункта новым коронавирусом. Об этом говорится в серии заявлений, опубликованных на сайте управления.

Представители ФАУ уточнили, что инфицирован был стажер в командно-диспетчерском пункте недалеко от города Нью-Йорк. "Стажер не посещал данный объект с 17 марта. Мы связались с местными службами здравоохранения и разрабатываем план по скорейшей очистке и дезинфекции затронутых помещений", - отметили в управлении.

После этого ФАУ примерно на полчаса запретило прием рейсов рядом воздушных гаваней. В их число вошли международные аэропорты имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке, международный аэропорт Ньюарка (штат Нью-Джерси), а также международный аэропорт Филадельфии (штат Пенсильвания). Запрет уже снят.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 23,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 278 человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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