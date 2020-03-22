{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Уганде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Инфекция обнаружена у 36-летнего жителя страны, который вернулся из Дубая

ТАСС, 22 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Уганде. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Джейн Асенг.

Во время выступления на телевидении она сообщила, что коронавирусная инфекция обнаружена у 36-летнего жителя Уганды, который в субботу вернулся в страну из Дубая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
УгандаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: на Кипре умер первый пациент с коронавирусом
Погибшим является 70-летний британец, у которого наблюдались многочисленные проблемы со здоровьем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС