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Распространение коронавируса нового типа

В США компания сертифицировала 45-минутный тест на коронавирус

Его поставки начнутся на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Американская компания Cepheid получила разрешение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на применение теста на заражение новым коронавирусом, позволяющего узнать результат в течение 45 минут. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой фирмы.

Как следует из документа, тест был сертифицирован "в экстренном порядке". Для его проведения необходимо наличие выпускаемого Cepheid автоматизированного анализатора GeneXpert. В компании заверили, что медикам для применения тестов не требуется "проходить специальное обучение". "Поставки тестов начнутся на следующей неделе", - говорится в документе.

Согласно приведенным Cepheid данным, в больницах на территории США имеется около 5 тыс. анализаторов GeneXpert, всего в мире их более 23 тыс. Большая часть применяемых в США тестов на коронавирус позволяют узнать результат в течение периода от одних до четырех суток.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 24 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 285 человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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