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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: на Кипре умер первый пациент с коронавирусом

Погибшим является 70-летний британец, у которого наблюдались многочисленные проблемы со здоровьем

ТАСС, 22 марта. Первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, умер в субботу на Кипре. Об этом сообщило интернет-издание Cyprus Times.

По его данным, это был 70-летний британец, у которого наблюдались многочисленные проблемы со здоровьем. Он заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение и уже находился в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, общее число инфицированных на Кипре составляет 118: на греческом юге острова данная инфекция была выявлена у 84 человек, а на турецком севере - у трех.

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КипрРаспространение коронавируса нового типа
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