В секторе Газа зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

ТАСС, 22 марта. Два первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в секторе Газа. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, коронавирусная инфекция обнаружена у двух палестинцев, вернувшихся из Пакистана. Инфицированные находятся в карантинном центре недалеко от границы с Египтом, уточняет АFP.

Согласно последним данным, в Израиле выявлено 883 случая заражения коронавирусом, в Палестине (на Западном берегу реки Иордан) - 52.