"Белавиа" доставила вторым чартером из Внуково в Минск 82 туристов

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания "Белавиа" доставила в Минск из московского аэропорта Внуково вторым чартерным рейсом 82 туристов, которые застряли за рубежом из-за введенных рядом стран ограничений на въезд иностранцев в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщило посольство Белоруссии в РФ.

"Сегодня ночью еще один самолет авиакомпании "Белавиа" забрал белорусских граждан из московского аэропорта Внуково. В Минск вернулись 82 пассажира, в том числе граждане Армении, Украины и Литвы, из Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда, Кипра, Доминиканы, Германии", - отмечается в сообщении.

По возвращении в белорусскую столицу все пассажиры прошли необходимый тепловизионный контроль в зоне прилета аэропорта в Минске.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии в субботу сообщило, что "Белавиа" выполняет из Внуково второй чартерный рейс для перевозки туристов, которые прибыли из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

С 18 марта в связи с распространением коронавируса Россия запретила въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе и белорусских граждан. При этом транзит через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово оставался возможным при условии, что пассажиры не покинут транзитную зону и вылетят в Белоруссию в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывали в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Этот вопрос был решен российской стороной, которая обеспечит транзит через территорию РФ граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран. 19 марта "Белавиа" первым чартером вернула на родину около 100 застрявших в российском аэропорту Внуково белорусских туристов.