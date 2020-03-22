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Последний перед приостановкой полетов рейс "Аэрофлота" увез россиян с Кипра

Вывозом россиян с острова продолжает заниматься авиакомпания "Уральские авиалинии"

НИКОСИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Последний перед как минимум месячной приостановкой полетов рейс "Аэрофлота" увез в воскресенье россиян и граждан других стран в Москву с острова Кипр. Об этом свидетельствует информация о вылетах из международного аэропорта города Ларнака.

В ней говорится, что рейс SU2073, выполняющий полет из Ларнаки в Шереметьево, вылетел в 14:45 по зимнему кипрскому времени (15:45 мск). С 23 марта по 23 апреля "Аэрофлот" приостанавливает полеты на Кипр, где в настоящий момент из-за пандемии нового коронавируса введено чрезвычайное положение.

Впрочем, вывозом россиян со средиземноморского острова продолжает заниматься авиакомпания "Уральские авиалинии". Сегодня из Ларнаки в Домодедово в 16:15 (17:15 мск) вылетел выполняемый этим перевозчиком рейс U67030. В понедельник, 23 марта, авиакомпания снова направит на остров этот же самый рейс. На странице в Facebook посольства РФ на Кипре сказано, что вывоз россиян "Уральские авиалиниями" продолжится не только в понедельник, но также 25 и 27 марта.

За весь воскресный день из крупнейшей воздушной гавани Кипра было выполнено лишь три пассажирских авиарейса, два из них в Россию, один в Германию. Спустя пять минут после вылета из Ларнаки лайнера "Уральский авиалиний", во Франкфурт-на-Майне отправился самолет "Люфтганзы".

С 21 марта на Кипре вступил в силу 14-дневный запрет на прилет авиапассажиров из других стран, однако разрешение на их вылет с острова остается в силе. Поэтому на Кипр продолжают прилетать пустые самолеты, которые репатриируют иностранных граждан на родину. Так, в субботу из международного аэропорта города Пафос вылетели 11 самолетов, которые увезли пассажиров в аэропорты Берлина, Лондона, Бирмингема и Манчестера, забрав на борт в общей сложности около 1,4 тыс. человек. В эти выходные дни кипрские авиакомпании продолжают возвращать на остров застрявших за рубежом соотечественников из аэропортов Греции и Великобритании чартерными рейсами. Все прилетевшие на Кипр должны провести 14 ней в карантине в специально выделенных для этого отелях в горах Троодос.

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