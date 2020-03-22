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Распространение коронавируса нового типа

В Греции число инфицированных коронавирусом достигло 624

За сутки общее число умерших от коронавируса увеличилось с 13 до 15

АФИНЫ, 22 марта. /ТАСС/. Два человека умерли в Греции за минувшие сутки от коронавируса, число инфицированных увеличилось на 94, до 624. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге представитель Министерства здравоохранения Греции профессор Сотирис Циодрас.

По его словам, в общей сложности в Греции сейчас 624 подтвержденных случая, на 94 больше, чем в субботу. В больницах находятся 124 человека. В реанимационных отделениях оказывают помощь 34 пациентам, подключенным к системам поддержки жизнеобеспечения, их состояние оценивается как тяжелое. Средний возраст тех, кто находится в больницах, 64 года, в реанимации - 67 лет. 19 человек выздоровели и были выписаны.

За сутки общее число умерших от коронавируса увеличилось с 13 до 15. 14 из них имели ранее другие заболевания. 12 умерших - мужчины и три - женщины. Их средний возраст - 77 лет.

Большинство инфицированных находятся в Афинах. 55,7% из них - мужчины, сказал Циодрас.

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ГрецияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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