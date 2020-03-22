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Распространение коронавируса нового типа

Белоруссия в ближайшее время будет проводить экспресс-тесты на коронавирус

Китай передаст 1008 панелей для экспресс-тестов

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Белоруссия будет проводить экспресс-тесты на новый коронавирус в ближайшее время. Об этом сообщила в воскресенье в интервью телеканалу СТВ заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

"Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты", - рассказала Богдан. По ее словам, в республике с конца января проведено более 19 тысяч лабораторных тестов по выявлению коронавируса, при этом специалисты используют отечественные тестовые системы, результаты исследования становятся известны в срок от четырех часов до суток. "Система абсолютно справляется. Если нам необходимо будет еще добавить какие-то лаборатории, на сегодняшний момент проработан вопрос резервных. Наши тесты проверены Всемирной организацией здравоохранения. Они получили высокий уровень достоверности, и мы можем быть абсолютно уверены в их качестве", - заверила Богдан.

По ее словам, медики стараются сделать эпидемиологический процесс в республике управляемым, не допустить пикообразного, лавинообразного роста заболеваемости, как в европейских странах. Богдан сообщила, что в республике создан необходимый запас лекарственных средств до четырех месяцев на случай разного развития ситуации, есть более 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оказания медицинской помощи пациентам. "Самое главное, что на сегодняшний момент оснований для паники нет. Мы находимся в ситуации единичных случаев, принимаем меры по изоляции пациентов, у которых выявлены РНК вируса, изоляции контактов первого уровня, усиленному наблюдению контактов второго уровня", - подчеркнула замминистра.

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом составляет 76 человек. Ранее в Минздраве сообщали, что в республике есть два вида тестов на новый вид коронавируса: один - отечественного производства, второй - передала Россия.

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БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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