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В центре Москвы в квартире нашли полосатую змею

Ее поймали и передали представителям департамента природопользования

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Хозяева квартиры в московском районе Хамовники обнаружили полосатую змею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Черная с желтыми полосками змея, примерно в метр длиной находилась в квартире на улице Тимура Фрунзе с людьми. Как животное попало в здание - не известно. Спасатели с помощью металлического прута поймали и переместили змею в пластмассовый контейнер", - сообщили в департаменте.

Змею обнаружили хозяева квартиры и позвонили по телефону вызова экстренных служб 112. Рептилию передали представителям Департамента природопользования Москвы, она не пострадала.

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