Шойгу рассказал о воевавших в Великую Отечественную войну родственниках

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что добавил данные о двух своих родственниках в базу данных мемориального комплекса "Дорога памяти".

"Конечно, я это сделал, и фактически сразу. Это два моих дяди - Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев - два достойных человека. Один (Василий Яковлевич) прошел всю войну рядовым. Второй (Иван Яковлевич) был военным врачом и тоже прошел практически всю войну, после этого почти пять лет был в Германии, занимаясь той же врачебной деятельностью", - сказал министр в интервью газете "Красная звезда".

Он рассказал, что мог бы разместить и фото своей мамы, так как она все эти годы была в оккупации. "Но тогда нам нужно значительно увеличить "Дорогу памяти", включив в нее всех - и тружеников тыла <…> А нам все-таки хотелось, чтобы на этой дороге были те, кто сражался за Родину с оружием в руках", - отметил Шойгу.

Он сообщил, что сбор данных не закончится и после 9 мая 2020 года.

"Просто потому, что он не может завершиться в один день, поскольку материалы продолжают поступать, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья: из бывших республик Советского Союза, из Латинской Америки - Мексики, Бразилии. Из Эфиопии", - перечислил глава Минобороны.

Он отметил, что воевали не только граждане Советского Союза. "Это и испанские герои - большой отряд. Это, к моему большому удивлению, граждане Вьетнама. Кстати сказать, некоторые из них приехали не из Вьетнама, они эмигрировали во Францию, а из Франции приехали сюда и воевали, и погибли, кстати сказать, здесь, под Москвой", - сказал Шойгу.

Он привел в пример сына Мао Цзэдуна. "Сын Мао Цзэдуна был в Ивановском детском доме, закончил Военную академию имени Фрунзе, получил здесь первое офицерское звание <…> Он трижды писал письма Сталину, в которых говорил, что любит Советский Союз так же, как и Китай, и не может сидеть спокойно, когда враг напал на страну", - рассказал министр.

По его словам, начав воевать, сын Мао Цзэдуна дошел до Берлина в звании капитана и получил государственные награды.

Глава военного ведомства подчеркнул, что плечом к плечу на фронте сражались представители множества народов. "У нас Герои Советского Союза представлены 68 национальностями", - отметил министр.

"Поэтому я убежден в том, что, невзирая на сегодняшние взгляды глав тех или иных государств - я отмечаю, глав, - мы должны отдать дань памяти тем, кто воевал. Это и латыши, и литовцы, и эстонцы, это отчаянно воевавшие украинцы. Сказать о том, что кому-то Победа принадлежит больше, а кому-то меньше, нельзя. Это принадлежит нам всем - потомкам победителей", - подчеркнул Шойгу.