СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американский портал Page Six, являющийся развлекательным приложением газеты New York Post, утверждает, что отбывающий тюремное заключение в штате Нью-Йорк продюсер Харви Вайнштейн был изолирован из-за заражения коронавирусом. Соответствующий материал был опубликован в воскресенье.

По версии источника портала, имя и должность которого не уточняются, Вайнштейн, вероятнее всего, заразился в нью-йоркской тюрьме, расположенной на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. Проведенный тест на коронавирус "дал положительный результат", утверждает портал. В настоящее время продюсер находится в изолированном блоке в другой тюрьме, которая расположена на северо-западе штата.

Американский журнал Variety сообщил, что представители Вайнштейна не подтвердили информацию о его заражении. Юристы продюсера также отметили, что не получали сведений об этом.

В Федеральном бюро тюрем США пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой уточнить, был ли Вайнштейн инфицирован.

Продюсер 11 марта были приговорен в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 33 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 416 человек. Почти половина случаев заражения приходится на штат Нью-Йорк.