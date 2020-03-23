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Распространение коронавируса нового типа

ОАЭ приостановили пассажирское авиасообщение и транзит через страну на две недели

В ОАЭ на данный момент выявлено 153 случая заражения COVID-19

КАИР, 23 марта. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли в воскресенье решение полностью приостановить на две недели пассажирское авиасообщение. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

"В качестве меры предосторожности в борьбе с распространением нового коронавируса Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям совместно с авиационными властями приняли решение отложить все авиарейсы и транзит на две недели, - говорится в обнародованном распоряжении. - Эта мера не распространяется на грузовые перевозки и эвакуационные полеты". Распоряжение вступает в силу через 48 часов.

В ОАЭ на данный момент выявлено 153 случая заражения COVID-19, два человека умерли, 38 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.

Теги
ОАЭРаспространение коронавируса нового типа
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