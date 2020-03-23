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СМИ: в Колумбии умер генерал, возглавлявший поисковую группу против наркобарона Эскобара

79-летний военнослужащий умер от сердечного приступа

БОГОТА, 23 марта. /ТАСС/. Генерал Уго Рафаэль Мартинес, возглавлявший элитную поисковую группу, которая ликвидировала наркобарона Пабло Эскобара, умер в столице Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, 79-летний военнослужащий умер в воскресенье утром в полицейском госпитале Боготы. Причиной смерти стал сердечный приступ. В ближайшие дни Мартинес будет похоронен со всеми почестями.

В августе 1992 года власти Колумбии создали элитный поисковой отряд, главной целью которого являлась охота за членами знаменитого Медельинского картеля и их лидером Эскобаром. Мартинес возглавил это подразделение.

Пабло Эскобар считается одним из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.

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Колумбия
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