В Канаде за сутки число заразившихся коронавирусом выросло почти на 200

ОТТАВА, 23 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло с 1231 до 1430 человек, врачи подозревают вирус у еще 41 человека. Об этом в воскресенье говорится в сообщении Минздрава.

По уточненным данным, случаи заболевания выявлены во всех десяти провинциях Канады, а также в арктическом регионе Северо-Западные территории, а не в Нунавуте, как сообщалось в субботу. Не затронутыми вирусом пока остаются только две северных территории - Нунавут и Юкон.

Больше всего случаев заражения в провинциях Онтарио и Британская Колумбия - 425 человек и 424 человека соответственно. Среди заразившихся также супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, которая находится на домашнем карантине. Глава канадского правительства не болен, но также находится дома в самоизоляции, а все дела решает по телефону.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 20 заболевших умерли. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. В этих регионах закрыты все публичные места, не работают школы и детские сады, а людям рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу. В субботу Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.