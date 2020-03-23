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Распространение коронавируса нового типа

Бразилия закрывает последнюю сухопутную границу в связи с эпидемией коронавируса

Мера будет действовать 30 дней

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Бразилии распорядилось временно ограничить въезд иностранцев с территории соседнего Уругвая в связи с распространением коронавируса. Соответствующее межведомственное распоряжение опубликовано в воскресенье в официальном издании правительства южноамериканской республики.

Как отмечается, данная мера, которая вступит в силу 23 марта и будет действовать 30 дней, направлена на предотвращение ухудшения эпидемиологической ситуации в Бразилии. Она будет распространятся только на пересечение сухопутной границы и не коснется тех, кто проживает в приграничной зоне, а также прибывающих авиатранспортом.

Решение о закрытии наземного трансграничного сообщения также не повлияет на режим перемещения грузов между странами. Ранее в четверг власти крупнейшего южноамериканского государства также объявили о закрытии на 15 дней сухопутной границы со всеми соседними странами, кроме Венесуэлы, в отношении которой такая мера была принята еще во вторник.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. На данный момент число инфицированных превысило 1,5 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, 25 заболевших умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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