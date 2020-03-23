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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Гренаде

Инфицированная - женщина, прилетевшая несколько дней назад из Великобритании, ее гражданство не уточняется

ТАСС, 23 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Гренады, сообщает в воскресенье vинистерство здравоохранения островного государства.

По данным ведомства, инфицированная - женщина, прилетевшая несколько дней назад из Великобритании, ее гражданство не уточняется. В настоящее время она изолирована.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

Теги
ГренадаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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