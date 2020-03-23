Реабилитацию ребенка с Сахалина после трансплантации почки планируют завершить к лету

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Московские врачи планируют к лету завершить постоперационную реабилитацию юного сахалинца Виталия, чей брат-близнец не дождался трансплантации почки и умер в декабре. Об этом в понедельник сообщила ТАСС мать ребенка Дарья Кузнецова.

"Сейчас [ребенку] требуются особое внимание и уход. Тяжело, но мы справляемся. Через месяц необходима биопсия. Предварительно, к лету вернемся на Сахалин", - сообщила Кузнецова и добавила, что состояние здоровья сына стабильное. Мальчик чувствует себя нормально, анализы в порядке.

Осенью прошлого года сообщалось, что двум грудным братьям-близнецам с Сахалина требовалась пересадка почек, оперировать детей планировалось в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ). В начале декабря Минздрав РФ сообщил, что один из братьев умер в Москве от осложнений, не связанных с основным заболеванием. Второй ребенок с аналогичным заболеванием с 3 декабря проходил процесс подготовки к операции и ждал, когда появится донор. 19 марта почку успешно пересадили.

Подходящую почку для Виталия нашли за несколько дней до операции. Ребенок имеет редкую, четвертую группу крови, что осложняло поиск. Пересаженная почка принадлежала 46-летнему донору.