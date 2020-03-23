Сенат США проведет 23 марта новое голосование по пакету мер для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проведет в понедельник повторное процедурное голосование по пакету экономических мер в размере, как ожидается, более $1,6 трлн, направленных на преодоление последствий коронавируса. Ранее в воскресенье верхняя палата не приняла законопроект из-за несогласия демократов с частью плана.

"Мы собираемся проголосовать в 09:45 (16:45 мск), через 15 минут после открытия рынков", - сказал на заседании лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. В случае одобрения плана обе палаты законодательного органа США проголосуют за документ.

В рамках пакета предусмотрены пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США могут получить выплаты в размере $1 тыс. Как отметил министр финансов США Стивен Мнучен в интервью телеканалу Fox Business, федеральные власти готовы осуществить вливания в американскую финансовую систему в объеме примерно $4 трлн.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в воскресенье заявил, что не видит каких-либо угроз принятию экономического пакета. Трамп 18 марта подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Ранее законодатели выделили вашингтонской администрации $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 417 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс.