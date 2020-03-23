Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое закрыт для посещений из-за коронавируса

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Расположенный во вьетнамской столице мавзолей и мемориальный комплекс первого президента страны Хо Ши Мина временно закрыт для посещений из-за коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета "Нян зан" со ссылкой на Государственный комитет по управлению мавзолеем.

Начиная с 23 марта госкомитет решил временно запретить посещения мавзолея и мемориального комплекса Хо Ши Мина, а также памятника Павшим героям на площади Бадинь с тем, чтобы "сосредоточиться на профилактике и борьбе с эпидемией коронавируса", отмечает издание. Также сообщается, что доступ к памятным местам будет возобновлен "в подходящее время".

Посещение мавзолея и расположенного рядом с ним мемориального комплекса Хо Ши Мина является неотъемлемой частью протокола визитов во Вьетнам высоких зарубежных гостей.

Президент Хо Ши Мин скончался в возрасте 79 лет 2 сентября 1969 года. Правительство страны сразу же приняло решение увековечить память великого вождя, создав его мавзолей. На помощь Вьетнаму пришел Советский Союз, который направил в Ханой своих специалистов по бальзамированию. С помощью СССР на главной площади Ханоя Бадинь была воздвигнута усыпальница первого президента Демократического Вьетнама, спроектированная по типу мавзолея В.И.Ленина в Москве. Ровно через шесть лет со дня смерти вьетнамского лидера - 2 сентября 1975 года - мавзолей с телом Хо Ши Мина открыл свои двери для посетителей.

За четыре с половиной десятилетия существования мавзолея в нем побывали более 50 млн человек, в том числе и свыше 8 млн иностранцев из порядка 200 стран мира.