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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: смертность от коронавируса в Италии высокая из за особенностей тестирования

По числу летальных исходов Италия обогнала Китай, а также Иран и Южную Корею вместе взятых

РИМ, 23 марта. /ТАСС/. Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии являются демографические особенности страны, где большая доля населения приходится на старшее поколение, а также система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Такую точку зрения изложила в воскресенье итальянская газета Corriere della Sera.

По числу летальных исходов Италия обогнала Китай, а также Иран и Южную Корею вместе взятых. На основании ежедневно публикуемых данных, смертность в Италии достигает 9% (в северной области Ломбардия до 12%) против средней летальности в Китае 3,8% (5,8% в Ухане и 0,7% в остальных районах Китая).

По мнению Corriere della Sera, эти цифры не отражают реальных масштабов заражения, так как с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. При первых случаях после 21 февраля, когда была выявлена локальная вспышка в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия (и одновременно в еще более маленьком населенном пункте Во в соседней Венето), тесты делались всем контактировавшим с инфицированными лицам. С ростом числа заражений, а также из-за нехватки материалов и персонала было решено тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.

Наконец, издание отмечает, что будучи заболеванием, в основном затрагивающим дыхательные пути, множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения. В связи с этим речь может идти о неблагоприятной экологической обстановке в последние годы в крупных городах на севере Италии, где значительно превышались показатели допустимого содержания вредных частиц в атмосфере. Не последним фактором называется и курение: эксперты заметили, что в наиболее тяжелых случаях больные часто являются курильщиками.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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