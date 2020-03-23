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Распространение коронавируса нового типа

Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пожилым москвичам рекомендуется временно ограничить контакты с другими людьми. Об этом сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам <…> Как это сделать? [минимизировать риск заражения коронавирусом нового типа] Первое - ограничить контакты с другими людьми. Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу", - написал мэр.

Мэр Москвы отметил, что всем пожилым людям в Москве будет выплачена единовременная финансовая помощь из-за коронавируса. "Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей", - написал Собянин.

Также мэр просит операторов связи не отключать мобильные телефоны при нулевом балансе у москвичей старше 65 лет.

Собянин отменил пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для москвичей старше 65 лет.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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