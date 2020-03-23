Жителям Киева запретили пользоваться общественным транспортом

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Жители Киева не могут с понедельника пользоваться общественным транспортом, на остановках дежурят представители Национальной гвардии. Ограничения предприняты в связи с распространением нового коронавируса. В Киеве уже выявлены 29 заболевших из 73 в целом по стране.

Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, в понедельник на линии вышли 17 маршрутов для доставки на работу медиков, работников коммунальной, социальной и других необходимых служб для обеспечения жизнедеятельности города. В транспорт допускаются люди только при наличии специального пропуска.

По данным корреспондента ТАСС, на остановках общественного транспорта Киева немноголюдно. Представители Нацгвардии в защитных костюмах проверяют наличие пропусков и масок у пассажиров. Некоторые организации и больницы арендовали автобусы для доставки своих сотрудников на работу. На маршруты городского транспорта вышла и "Муниципальная стража". Власти наделили эту ультраправую организацию правом проверять документы в транспорте.

В связи с остановкой движения общественного транспорта в городе увеличилось количество легковых автомобилей за счет приезжих из Киевской области. Из-за этого на отдельных участках украинской столицы образовались пробки.

На Украине по состоянию на утро 23 марта выявлены 73 случая коронавирусной инфекции. Из них три смертельных, а в одном случае пациент уже выздоровел и его выписали из больницы.